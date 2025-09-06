15.3 C
Familja Gashi në Mleqan të Malishevës merr çelësat e shtëpisë së re

Në fshatin Mleqan të Malishevës, familja Gashi ka marrë sot çelësat e shtëpisë së re, dhuratë nga Shoqata humanitare “Bereqeti”.

Ceremonia e dorëzimit u bë në prani të kryetarit të Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, raporton PrizrenPress.

“Ditë e lumtur! Bashkë me Shoqatën ‘Bereqeti’, sot patëm kënaqësinë t’ia dorëzojmë çelësat e shtëpisë së re familjes Gashi në fshatin Mleqan. Ditët si kjo janë plot gëzim e shpresë, që dëshmojnë sa shumë vlen solidariteti mes nesh. Falënderim nga zemra për Shoqatën ‘Bereqeti’ dhe për të gjithë ata që kontribuan për ta bërë të ndritshme këtë ditë”, deklaroi Kastrati./PrizrenPress.com

