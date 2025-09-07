29.3 C
Prizren
E diel, 7 Shtator, 2025
Babë e bir përfundojnë në pranga, pas konfliktit në Rahovec

By admin

Një mosmarrëveshje familjare në Rahovec ka përfunduar me arrestimin e babë e birit.

Policia njofton se rasti është raportuar mbrëmë, rreth orës 17:25, në rrugën “Gzim Hamza”, ku një debat verbal mes S.K. (44 vjeç) dhe djalit të tij 17-vjeçar është shndërruar në përleshje fizike.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Nga përplasja, i mituri ka marrë lëndime të lehta dhe është trajtuar në QKMF Rahovec. Pas ndërhyrjes së policisë, me urdhër të prokurorit, babai u dërgua në mbajtje për 48 orë, ndërsa djali i tij në ndalim 24 orësh.

Hetimet për rastin janë ende në zhvillim.

Malisheva organizon homazhe dhe zbulim pllake përkujtimore për Hajdin Berishën
Sot fillon regjistrimi i votuesve me nevoja të veçanta për votim

