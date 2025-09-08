20.2 C
Prizren
E martë, 9 Shtator, 2025
Lajme

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, premton rikthimin e shërbimeve të shuara stomatologjike në Prizren

By admin

Kandidati i LDK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi, ka vënë në qendër të fushatës së tij angazhimin për rikthimin e shërbimeve stomatologjike që janë shuar gjatë katër viteve të fundit.

Në një deklaratë publike, Kabashi ka theksuar se Qendra e Shërbimeve Stomatologjike pranë QMF I, dikur model në nivel vendi, sot është pa kirurgji orale, pa endodonci dhe pa shërbime specialistike.

“Ky degradim mbaron me kaq,” ka thënë ai, duke paralajmëruar veprime konkrete për të rikthyer funksionalitetin e plotë të kësaj qendre.

Sipas Kabashit, keqqeverisja lokale ka sjellë jo vetëm mbylljen e shërbimeve, por edhe largimin e profesionistëve nga komisionet e konkurseve, mungesën e stafit dhe shpërfilljen e kujdesit preventiv në shumë lokalitete. Ai ka ngritur shqetësimin për numrin në rritje të fëmijëve nën moshën 12 vjeç me probleme serioze të shëndetit oral, si karies të shumëfishtë.

Kabashi premton:
• Rikthimin e të gjitha shërbimeve stomatologjike të shuara
• Zgjidhjen e statusit të qendrës në koordinim me institucionet qendrore
• Sigurimin e stafit profesional pa vonesa dhe pa presion
• Shtrirjen e shërbimeve preventive në çdo lagje dhe fshat të komunës

“Nuk do të lejojmë që qytetarët të mbesin pa kujdesin bazë. Rikthimi i shërbimeve nuk është luks — është domosdoshmëri,” ka deklaruar Kabashi.
Zgjedhjet mbahen më 12 Tetor 2025.

Dr. Fejzë Kabashi – Numri 20 për Kuvendin Komunal

