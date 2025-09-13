Totaj akuzohet për shpifje dhe dezinformatë

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, akuzohet nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” për shpifje dhe dezinformatë.
Kjo kompani ka ftuar për të hënën një konferencë për media në orën 11:00.
“Qëllimi i konferencës është informimi i opinionit publik lidhur me dezinformatat dhe shpifjet ndaj KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ sh.a – Prizren nga konferenca për media e Kryetarit të Komunës së Prizrenit”, thuhet në njoftim.
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka reaguar dje ashpër ndaj situatës së krijuar me mungesën e ujit të pijshëm në qytet dhe disa fshatra përreth, duke akuzuar Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” për ndërprerje të qëllimshme të furnizimit me ujë.
“Kemi informacione se qëllimisht po ndalet uji në Prizren”, ka deklaruar Totaj, duke e cilësuar këtë si një veprim të papranueshëm që po dëmton drejtpërdrejt jetën e qytetarëve.
Ai ka kërkuar përgjegjësi nga menaxhmenti i kompanisë dhe ka paralajmëruar masa institucionale nëse situata nuk përmirësohet.
Sipas raportimeve të mediave lokale, reduktimet e ujit kanë prekur lagje dhe fshatra të tëra, me raste ku banorët kanë qëndruar pa ujë të pijshëm./PrizrenPress.com/
