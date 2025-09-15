Paralajmërim, varianti i ri i Covid përhapet me shpejtësi: Ngjirja e zërit si shenja e parë

Varianti i Covid Stratus, i njohur edhe si XFG, po përhapet me shpejtësi në të gjithë popullatën dhe ka një simptomë të hershme delikate që njerëzit mund ta anashkalojnë lehtësisht dhe ta shpërfillin si të padëmshme, raporton Daily Star.
Varianti përhapet në heshtje, duke shkaktuar simptoma që janë të lehta për t’u injoruar, ndërsa lloji i ri përhapet me shpejtësi midis njerëzve.
Zyrtarët e shëndetësisë në Irlandë regjistruan 425 infeksione të reja në javën e parë të shtatorit, me variantin Stratus (XFG) që besohet të jetë përgjegjës për shumicën dërrmuese të këtyre rasteve. Thuhet se lloji po përhapet brenda komuniteteve me shenja paralajmëruese të hershme të dallueshme.
Varianti po përhapet me një shpejtësi alarmante, duke përbërë tani 76.1% të infeksioneve të dokumentuara, krahasuar me 49.3% gjashtë javë më parë, sipas të dhënave nga Qendra e Mbikëqyrjes së Mbrojtjes së Shëndetit në Irlandë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e ka klasifikuar Stratus si një “variant nën monitorim”. Edhe pse nuk besohet se shkakton sëmundje më serioze, ai mund të përhapet më shpejt se llojet e mëparshme.
Një simptomë fillestare delikate
Varianti sjell një simptomë delikate, fillestare që shumë mund ta injorojnë, në vend që ta njohin atë si një paralajmërim. Shenja më e zakonshme e hershme e variantit Stratus është një zë i ngjirur ose i çjerrë, i cili më pas shndërrohet në simptoma tipike të Covid-it, siç janë ethet ose kolla, shkruan Mirror.
Në një deklaratë për Cosmopolitan UK, mjeku i përgjithshëm i Harley Street, Dr. Kaywaan Khan, shpjegoi:
“Një nga simptomat më të dukshme të variantit Stratus është ngjirja e zërit, domethënë një zë i ngjirur.”
Është raportuar gjithashtu një sërë simptomash shtesë, duke përfshirë një hundë të bllokuar, dhimbje fyti, shqetësime në stomak dhe lodhje, sipas Irish Mirror. Eksperti i sëmundjeve infektive, dr. Peter Chin-Hong i Universitetit të Kalifornisë, San Francisko, paralajmëroi se Stratus shkakton një “spektër më të gjerë simptomash” sesa variantet e mëparshme.
Duke folur për SFGATE, ai shpjegoi:
“Disa njerëz kanë një dhimbje fyti më të rëndë. Sidomos të moshuarit që nuk e morën vaksinën vitin e kaluar. Sëmundja është shumë ngjitëse, kështu që presim që shumë njerëz ta marrin atë – veçanërisht tani që fëmijët po kthehen në shkollë. Hunda ndoshta është Covid.”
Sëmundje më e rëndë dhe simptoma të zgjatura?
Pavarësisht shfaqjes së simptomave të reja, udhëzimet zyrtare irlandeze për Covid mbeten të pandryshuara.
Shërbimi Ekzekutiv i Shëndetit (HSE) tha:
“Nëse keni ndonjë simptomë të Covid dhe ndiheni keq, duhet të: qëndroni në shtëpi deri në 48 orë pasi simptomat tuaja të jenë zhdukur kryesisht ose plotësisht shmangni kontaktin me njerëz të tjerë, veçanërisht ata në grupet me rrezik të lartë. Nuk keni nevojë të bëni një test Covid përveç nëse ju këshillon mjeku juaj i familjes ose profesionisti i kujdesit shëndetësor.”
Në udhëzimet e tij, Shërbimi Kombëtar i Shëndetit (NHS) ka publikuar një listë të gjerë të simptomave tradicionale të Covid-19 që njerëzit në Mbretërinë e Bashkuar duhet t’i kushtojnë vëmendje.
Simptomat e Covid-19 mund të përfshijnë: ethe, kollë, ndryshime në nuhatje dhe shije, dhimbje koke, dhimbje fyti, lodhje, dhimbje muskujsh, hundë të bllokuara, etj.
Këto simptoma mund të mbivendosen me ato të ftohjes së zakonshme ose gripit. Shumica e njerëzve shërohen brenda pak javësh, por disa mund të zhvillojnë forma më të rënda të sëmundjes ose simptoma afatgjata (Covid i gjatë).
