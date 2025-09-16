30.2 C
Prizren
E martë, 16 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Nezir Çoçaj sqaron takimin me deputetin e VV-së, Arbër Rexhaj: Ishte kafe miqësore, jo marrëveshje politike

By admin

 Pas publikimit të fotografisë së takimit të tij me deputetin e Vetëvendosjes, Arbër Rexhaj, kandidati i Nismës Socialdemokrate për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Nezir Çoçaj, ka dalë me një sqarim për opinionin publik.

Çoçaj tha se takimi ishte krejtësisht miqësor dhe se nuk ka asnjë marrëveshje politike të fshehtë apo të hapur.

Ai tregon se me deputetin Rexhaj i lidh një miqësi e hershme dhe një bashkëpunim i kaluar në Kuvendin e Kosovës.

“Me Arbërin jemi miq dhe kemi qenë kolegë në Kuvendin e Kosovës. Gjatë takimit biseduam për tema të ndryshme, edhe përtej politikës, por gjithsesi ndër to ishte edhe procesi zgjedhor. Nuk ka ndryshime në pikëpamjet tona politike dhe nuk mund të ketë interferime tek njëri-tjetri”, tha Çoçaj.

Sipas tij, qytetarët nuk duhet ta keqinterpretojnë këtë takim, pasi një kafe mes miqsh nuk mund të jetë arsye për paragjykime.

“Si persona publikë, duhet të ndryshojmë mendësinë e kundërshtimeve të paarsyeshme dhe armiqësisë politike, duke kultivuar frymën e bashkëpunimit dhe respektit. Qytetarët meritojnë paqe dhe komunikim, jo përçarje dhe linqim politik. Një kafe e shkurtër dhe një bisedë mes kolegësh ka vetëm kuptimin kolegjial, njerëzor dhe miqësor.”

Në fund, kandidati i Nismës i dha mbështetjen e plotë kandidates për kryetare të Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, duke e cilësuar si “versionin më të mirë të lideres që prizrenasit e meritojnë”.

Çoçaj theksoi qartë se nuk ka pasur dhe nuk mund të ketë marrëveshje politike të fshehtë, duke e përmbyllur reagimin e tij me fjalët:

“Ishte thjesht një takim miqësor dhe asgjë më shumë”.

Marketing

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria pret Feronikelin 74 në Prizren
Next article
Ujërat e zeza mbushin bodrumet e banesave sociale në Petrovë të Prizrenit

Më Shumë

Kulture

Botohet libri i Arsim Bajramit “Konferenca e Rambujesë dhe intervenimi i NATO-s në Kosovë”

Ky studim është bërë në 25-vjetorin e mbajtjes së Konferencës së Rambujesë dhe bombardimeve të NATO-s në Kosovë, që mundësoi çlirimin dhe më vonë...
Fokus

Drini i Bardhë e lë fitoren nga duart në minutat e fundit në Rahovec

Drini i Bardhë ka ndarë pikët në udhëtimin e saj ndaj Rahovecit, në një ndeshje të fortë dhe me ritëm të lartë. Përkundër dominimit...

65 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Superkupa në hendboll i takon Rahovecit

Emigrimi po zbraz klasat: 66 nxënës largohen nga Prizreni

Rubin: Ne e inkurajonim Thaçin ta shihte Rambujenë si mundësi të arritjes së paqes

Rasti i 71-vjeçarit që vdiq pasi ra nga Kalaja e Prizrenit, avokati thotë se ka dyshime

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

E pse qenka i ndershëm Albin Kurti?

Suhareka dhe Oda e Arkitektëve nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi për zhvillim urban

Driton Selmanaj i LDK-së shpalos vizionin për zhvillimin e Prizrenit

Albulena Balaj-Halimaj premton logopedë pa pagesë dhe mbështetje për grupet në nevojë

Nisma Socialdemokrate hap sot fushatën zgjedhore në Prizren

Rahoveci për herë të dytë apo Kastrioti për herë të parë

Prizreni ende pa fitore në Ligën e Parë

Dogana e Kosovës zbulon mall me origjinë të pasaktë në Vërmicë, nis procedura kundërvajtëse

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne