26.5 C
Prizren
E diel, 21 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Rubin e tha në Hagë atë që shumëkush ka frikë ta thotë

By admin

Ish-gjyqtari i Kushtetueses, Kadri Kryeziu ka komentuar dëshminë e dëshmitarit të parë të mbrojtjes ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi. Kryeziu thotë ish-ndihmëssekretari i shtetit, James Rubin në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë e tha atë që shumëkush ka frikë ta thotë.

Postimi i plotë:

KUR DREJTËSIA SHNDËRROHET NË NDËSHKIM

James Rubin, diplomati amerikan që e njeh Kosovën nga Rambujeja e deri te bisedimet e demobilizimit të UÇK-së, tha këtë javë në Hagë diçka që shumëkush ka frikë ta thotë: ish-udhëheqësit e luftës për liri janë mbajtur në paraburgim mbi pesë vjet, megjithëse u dorëzuan vetë, nuk u arratisën dhe nuk paraqitën rrezik për drejtësinë.

Në çdo demokraci funksionale, kjo do të ishte skandal. Paraburgimi është përjashtim, jo rregull. Ta kthesh në gjysmë dekade izolimi pa vendim gjyqësor nuk është drejtësi; është ndëshkim pa fajësi të provuar. Dhe kur një gjykatë që mburret me standardet e saj pranon këtë abuzim, ajo bie ndesh me parimet që pretendon se mbron.

Po, krime janë kryer. Askush nuk e mohon këtë. Por ta shpallësh një lëvizje të tërë çlirimtare — të lindur si përgjigje ndaj spastrimit etnik të Beogradit — fajtor kolektiv, është të fshish kontekstin moral dhe të mohosh të vërtetën historike. E drejta ndërkombëtare duhet të ndajë krimet individuale nga kauza e drejtë në të cilën ato ndodhën. Përndryshe, ajo shndërrohet në farsë që i shërben kujtdo, veçse drejtësisë.

Rubin e tha troç: ky proces po rrezikon të ngatërrojë paraburgimin me fajësinë dhe përgjegjësinë kolektive me atë individuale. Kosova nuk luftoi për të krijuar një mit gjyqësor, por për liri. Dhe nëse sot liria gjykohet si krim, atëherë Serbia po fiton në sallën e gjyqit atë që nuk arriti ta fitonte në fushën e betejës.

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit
Next article
12 vrasje brenda 8 muajve në Kosovë

Më Shumë

Lajme

OVL UÇK përkujton dëshmorët që dhanë jetën nga 8 deri më 20 shtator

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka kujtuar dëshmorët e rënë për çlirimin e Kosovës në datat nga 8 deri më 20 shtator...
Sport

Bashkimi e mbyll me fitore edhe ndeshjen e pestë kontrolluese

Bashkimi i Prizrenit ka vazhduar formën e mirë në fazën përgatitore, duke regjistruar fitoren e pestë radhazi në ndeshjet kontrolluese. Portokallezinjtë triumfuan ndaj Trepçës...

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë

Qeveria miraton shpronësimin e pronave për projektin “Objekte Edukativo-Arsimore dhe Sportive” në Arbanë të Prizrenit

Synimet e Zafir Berishës për Prizrenin

Nisma hap fushatën në Suharekë, premton frymë të re qeverisëse

Grupi legjendar i rock-ut ‘Scorpions’ rikthehet pas 24 vitesh me koncert në Tiranë

Liria e Prizrenit befasohet në Prishtinë, mposhtet nga 2 Korriku

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Vreshtarët e Rahovecit ankohen për çmimin e ulët të rrushit të verës

Krasniqi e Totaj: Teleferiku për Prizrenin po vjen

Emigrimi po zbraz klasat: 66 nxënës largohen nga Prizreni

“Uji, kanalizimi – Parkingjet – Unaza e qytetit”/ Selmanaj flet në detaje për planet e tij për Prizrenin

Hoti: Për kosovarët është tepër me rëndësi që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë

Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi, i bashkohet edhe Merisa Bilalli

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne