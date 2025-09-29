13 C
Prizren
E hënë, 29 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Javë me ndryshime drastike të motit: Ulje e temperaturave – në male edhe borë

By admin

Menaxheri i departamentit meteorologjik në KANS, Sherif Gosalci përmes një postimi në Facebook ka paralajmëruar se kjo gjatë do të jetë me ndryshime drastike të motit, ku do të ketë ulje të temperaturave dhe sipas tij, në male edhe borë.

Sipas Gosalcit, do të ketë reshje të shumta të shiut dhe ulje të temperaturave deri në 2 gradë Celsius, në zonat e ulëta të vendit nga mesi i javës.

“Kjo javë e ndrrimit të muajve, do të filloj me ndryshime drastike të motit, e karakterizuar me reshje të shumta të shiut dhe ulje të temperaturave madje deri në 2°C, në zonat e ulëta të vendit nga mesi i javës”.

“Reshje të sqotës dhe borës priten në viset deri në 800m mbi nivelin e detit, ndërsa në këto zona nuk përjashtohet edhe krijimi i shtresave të theksuara të borës. Erërat veriore dhe të furishme që priten të enjten dhe të premten do të krijojnë ndjesinë e kushteve meteorologjike tipike që zakonisht ndodhin në dimër”, thuhet tutje në njoftimin e tij.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vetaksidentohet vetura e KFOR-it në Astrazup të Malishevës
Next article
I dyshuari për gjashtë vjedhje në Prizren ndalohet në Aeroportin ‘Adem Jashari’ gjatë tentativës për arratisje

Më Shumë

Lajme

Hapet thirrja për mbështetje të fermerëve në Suharekë

Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari në Komunën e Suharekës ka shpallur thirrjen publike për aplikim në kuadër të programit për mbështetje të...
Sport

Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

Ballkani ka shënuar fitore të rëndësishme në derbin e javës së gjashtë të AlbiMall Superligës së Kosovës në futboll, duke mposhtur kampionen në fuqi,...

Emërime të reja në udhëheqësinë e Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

Në Malishevë u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit

Muharremaj: Do të ketë transport urban në Suharekë, QKMF, shkollë e çerdhe

Vjedhje e rëndë në Caparc të Prizrenit, hajnat grabisin stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro

Abdixhiku nga Prizreni: Qytetarët kërkojnë shpresë, zhvillim dhe orientim euro-atlantik

Vrasja pas përleshjes me qen në Prizren/Aktakuzë për të pandehurin E.B. nga Zhuri

Ngritet aktakuzë ndaj personit që vodhi mbi 3 kg ari në një argjendari në Prizren

Kompania e Tarashajt ndihmon Shoqatën “Jetimat e Ballkanit”

Ballkani fiton bindshëm në Lipjan, afrohet me kreun

“Check-In Festival”, muzika elektronike dhe Rock “ndezin” kryeqytetin

Liridon Leci emërohet trajner i ri i Lirisë së Prizrenit

Dragashi promovon prodhimet vendore për fuqizim i ekonomisë familjare

Përpjekja e fshatarëve të Greikocit për zhdukjen e analfabetizmit (1928–1956)

Prizreni fiton sërish – me dopietën e Kryeziut

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne