Disa fshatra të Prizrenit nesër mbesin pa ujë të pijshëm

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se më datë 1 tetor 2025, nga ora 09:00 deri në 18:00, disa fshatra të Prizrenit do të mbesin pa ujë të pijshëm për shkak të një defekti teknik.
“Më 01.10.2025, nga ora 09:00 – 18:00, për shkak të një defekti në gypin transportues Ø300 mm tek Burimi në Sozi – Nashec, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm në këto zona: Planej, Gorozhup, Mile, Mazrek, Gjonaj dhe Kojush. Ekipet tona janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit. Pas përfundimit të punimeve, furnizimi i rregullt me ujë do të rikthehet menjëherë. Ju faleminderit për mirëkuptimin!”, thuhet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com
