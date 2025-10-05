Kastrati: Tubim madhështor në Malishevë, fitorja po vjen më 12 tetor!

Kandidati për kryetar të Malishevës, Ekrem Kastrati, e ka quajtur “madhështor” tubimin e mbajtur nga nëndega e qytetit të Malishevës Urbane.
Ai tha se ky nuk është përmbyllje e fushatës, por një dëshmi e mbështetjes së madhe për fitoren në zgjedhjet e 12 tetorit.
“Malisheva është bërë bashkë për fitoren tonë të madhe. Faleminderit Malishevë!”, u shpreh ai.
Postimi i plotë:
Madhështore!??? Nuk është përmbyllja e fushatës, por është vetëm tubimi i jashtëzakonshëm i nëndegës së qytetit të Malishevës Urbane. Malisheva është bërë bashkë për fitorën tonë të madhe më 12 tetor. Faleminderit Malishevë!
