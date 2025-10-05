9.1 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
Kastrati: Tubim madhështor në Malishevë, fitorja po vjen më 12 tetor!

Kandidati për kryetar të Malishevës, Ekrem Kastrati, e ka quajtur “madhështor” tubimin e mbajtur nga nëndega e qytetit të Malishevës Urbane.

Ai tha se ky nuk është përmbyllje e fushatës, por një dëshmi e mbështetjes së madhe për fitoren në zgjedhjet e 12 tetorit.

“Malisheva është bërë bashkë për fitoren tonë të madhe. Faleminderit Malishevë!”, u shpreh ai.

Gjendet vajza 16 vjeçare e raportuar e zhdukur në Suharekë, nuk pranon të kthehet në shtëpi
Vashat e Bashkimit triumfojnë ndaj United Basketball në xhiron e parë

