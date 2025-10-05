Vashat e Bashkimit triumfojnë ndaj United Basketball në xhiron e parë

KBF Bashkimi ka shënuar fitore ndaj KBF United Basketball me rezultat 59:80 (14:26, 1:16, 17:25, 27:13) në ndeshjen e parë të edicionit të ri të Superliga Femrat, raporton PrizrenPress.
Takimi nisi më mirë për skuadrën prizrenase, e cila dominoi dy çerekët e parë me epërsi të lartë 14:26 dhe 1:16. Në pjesën e dytë, United Basketball reagoi, duke fituar çerekun e fundit 27:13, por Bashkimi mbajti kontrollin e lojës dhe arriti fitoren e merituar 59:80.
Lojtarja më e dalluar e ndeshjes ishte Thaniya Desiree Marks, e cila shkëlqeu me 19 pikë, 13 kërcime dhe 5 asistime, duke udhëhequr Bashkimin drejt fitores së parë në Superliga Femrat./PrizrenPress.com
