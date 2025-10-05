9.1 C
Prizren
Vashat e Bashkimit triumfojnë ndaj United Basketball në xhiron e parë

By admin

KBF Bashkimi ka shënuar fitore ndaj KBF United Basketball me rezultat 59:80 (14:26, 1:16, 17:25, 27:13) në ndeshjen e parë të edicionit të ri të Superliga Femrat, raporton PrizrenPress.

Takimi nisi më mirë për skuadrën prizrenase, e cila dominoi dy çerekët e parë me epërsi të lartë 14:26 dhe 1:16. Në pjesën e dytë, United Basketball reagoi, duke fituar çerekun e fundit 27:13, por Bashkimi mbajti kontrollin e lojës dhe arriti fitoren e merituar 59:80.

Lojtarja më e dalluar e ndeshjes ishte Thaniya Desiree Marks, e cila shkëlqeu me 19 pikë, 13 kërcime dhe 5 asistime, duke udhëhequr Bashkimin drejt fitores së parë në Superliga Femrat./PrizrenPress.com

Kastrati: Tubim madhështor në Malishevë, fitorja po vjen më 12 tetor!
Digjet një autobus në Qafë të Duhlës

