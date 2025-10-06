Bukuria e Malit të Sharrit mahnit ambasadorin britanik

Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka ndarë përvojën e tij gjatë një ekskursioni në Malet e Sharrit këtë fundjavë, ku ai dhe të afërmit e tij u përballën me borë të thellë.
Në një postim në rrjetet sociale, ambasadori ka theksuar se peizazhi i mbuluar me borë e bëri pamjen e Malit të Sharrit edhe më të bukur se zakonisht.
Ai gjithashtu falënderoi Sasa Ilic – Paja dhe Labi Noti për udhëzimin në drejtim të kishës shpella pranë Verbeshticës, të cilën e cilësoi si një pasuri natyrore të jashtëzakonshme të Kosovës.
Ambasadori shprehu shpresën që ky vend i bukur do të ruhet gjithmonë për komunitetet lokale dhe vizitorët, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë natyrore dhe kulturore.
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren