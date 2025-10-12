14.8 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

By admin

Kryesuesi i qendrës së votimit në shkollën “Lidhja e Prizrenit” në Prizren,Afrim Tartallari, ka bërë të ditur se janë hasur disa mungesa në momentin e hapjes së kutisë së votimit për zgjedhjet komunale.

Express Kredi nga BiCredit

“Nuk ka pasur parregullësi gjatë marrjes së materialit, por në hapjen e kutisë për votuesit komunal e vumë re se mungojnë pesë fleta. Për këtë rast është njoftuar edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”, ka deklaruar Tartallari.

Sipas autoriteteve të vendit, procesi po vazhdon në mënyrë të qetë, ndërsa incidenti është raportuar.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kosova në zgjedhje lokale, 26,654 qytetarë votojnë për herë të parë
Next article
Vdes një person në Malishevë

Më Shumë

Lajme

Kosova në zgjedhje lokale, 26,654 qytetarë votojnë për herë të parë

Sot, qytetarët e Kosovës u drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët dhe anëtarët e 38 komunave të vendit. Këtë herë, 2,025,105 votues...
Lajme

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

Në Komunën e Suharekës u zhvillua takimi i tretë i Mekanizmit Kundër Dhunës në Familje për këtë vit, me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional...

Vashat e Bashkimit triumfojnë ndaj United Basketball në xhiron e parë

Krasniqi: Me Edon Canën, për një Rahovec që ecë përpara

E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

FIBA Europe Cup: Bashkimi–Cibona zhvendoset në Zagreb, Prizreni do të presë ndeshjen kthyese

Besnik Krasniqi vizitoi fabrikën “LIRI”: Do të jemi gjithmonë afër prodhuesve tanë

Anulohet koncerti në Stamboll, Robbie Williams i mërzitur

Kurti fton qytetarët e Rahovecit të votojnë kandidatin Ali Dula

Dogana ndalon kontrabandë mallrash në Vermicë, kapen dërgesa me vlerë mbi 5 mijë euro

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne