17.5 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
type here...

Lajme

E pazakontë: Qytetari nga Rahoveci e voton Rey Manajn në zgjedhje

By admin

Një qytetar nga Rahoveci e ka bërë një zgjedhje të çuditshme kur ka votuar.

Ai e ka shkruar në fletëvotim emrin e Rey Manajt. Kjo shihet në një fotografi të siguruar nga gazeta Nacionale.

Kjo një ditë pas golit të tij ndaj Serbisë.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Pse fiton kombëtarja e Shqipërisë
Next article
Nga Tetova në Prizren, Mustafai: Shoh vetëdijesim tek qytetarët për rëndësinë e votimit

Më Shumë

Fokus

Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë

Gjatë kontrolleve të rregullta në Pikën Kufitare të Vërmicës, zyrtarët doganorë kanë identifikuar një rast të tentativës për shmangie të obligimeve doganore, raporton PrizrenPress. Sipas...
Lajme

Artan Abrashi: ‘Bazhdarhane’ do të zhvillohet me plan konkret dhe respekt për historinë

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, gjatë një takimi me biznese dhe qytetarë në lagjen Bazhdarhane, shpalosi planin për zhvillimin e kësaj zone...

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Osmani e mandaton Kurtin për formimin e Qeverisë: Brenda 15 dite duhet t’i paraqesë Kuvendit përbërjen e Qeverisë

Driton Selmanaj: Familjet me përkujdesje sociale do t’i ndihmojmë me 500 euro

Bukuria e Malit të Sharrit mahnit ambasadorin britanik

Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

Malisheva nis ndërtimin e qendrës për të moshuar dhe fëmijë me nevoja të veçanta – investim mbi 3 milion euro

Qeveria në detyrë subvencionon faturat e energjisë

Tri ditë ende pa gjurmë, vazhdojnë kërkimet për gjetjen e Halim Sopajt

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Sekuestrohet një autobus në Prizren – shoferi kishte masë ndalimi aktiv

Shaqir Totaj viziton Kushninin e Hasit: Banorët mbështesin fitoren më 12 tetor

“Kobra” dënohet me 24 vjet burgim për vrasje

Vdes një person në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne