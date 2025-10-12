17.5 C
Nga Tetova në Prizren, Mustafai: Shoh vetëdijesim tek qytetarët për rëndësinë e votimit

By admin

Nga Tetova në Prizren, Jusuf Mustafai erdhi enkas për të votuar.

Në një prononcim  Mustafai tha se, për dallim nga vitet paraprake, qytetarët janë më të vetëdijesuar për rëndësinë e votës.

“Nga ajo që shoh sot, qytetarët janë më të vetëdijesuar dhe kanë mundësi të shprehin qëndrimet e tyre përmes votimit. Jam qytetar me shtetësi të dyfishtë dhe kam nderin të marr pjesë në procesin zgjedhor,” tha ai.

E pazakontë: Qytetari nga Rahoveci e voton Rey Manajn në zgjedhje

