Punimet në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren drejt përfundimit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se punimet për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në Rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren janë drejt përfundimit.
“Punimet në rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në Rr. Xhemë Gostivari në Prizren janë drejt përfundimit”, thuhet në njoftimin e ndërmarrjes.
Sipas KRU-së, gjatë procesit të punimeve janë hasur dëmtime të rrjetit të vjetërsuar (më të vjetër se 70 vite), dëmtime të cilat kanë shkaktuar rrjedhje të shumta nëntokësore për vite me radhë./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/