Punimet në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren drejt përfundimit

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se punimet për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në Rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren janë drejt përfundimit.

“Punimet në rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në Rr. Xhemë Gostivari në Prizren janë drejt përfundimit”, thuhet në njoftimin e ndërmarrjes.

Sipas KRU-së, gjatë procesit të punimeve janë hasur dëmtime të rrjetit të vjetërsuar (më të vjetër se 70 vite), dëmtime të cilat kanë shkaktuar rrjedhje të shumta nëntokësore për vite me radhë./PrizrenPress.com

