Eminem pritet të bëhet sërish gjysh, vajza e tij jep lajmin e bukur

Eminem së shpejti do të bëhet gjysh për herë të dytë!
Alaina Marie Scott, vajza e adoptuar e 15-herë fituesit të çmimeve Grammy, njoftoi në një postim në Instagram të dielën (12 tetor) se pret fëmijën e saj të parë me bashkëshortin e saj, Matt Moeller. Foshnja do të jetë nipi i dytë i Em, pasi vajza e tij biologjike, Hailie Jade dhe bashkëshorti i saj, Evan McClintock, mirëpritën një djalë në mars.
Siç shpjegon People, Scott është mbesa e ish-gruas së Eminem, Kim Scott. Reperi e adoptoi vajzën, tani 31-vjeçare, në fillim të viteve 2000, ndërsa nëna e saj, Dawn Scott, vuante nga abuzimi me drogën. Dawn vdiq në vitin 2016 nga një mbidozë e dyshuar.
Në një video në Instagram, Scott e surprizoi burrin e saj me lajmin e shtatzënisë duke ia lidhur sytë përpara se të zbulonte tullumbace të arta që shkruanin “Baby M”, një “Panda” Dunks me madhësinë e një foshnje, një test pozitiv shtatzënie dhe një bluzë me mëngë të shkurtra që shkruante “Baby Moeller vjen në vitin 2026”.
“Ka diçka të papërshkrueshme në lidhje me të diturin se pak jetë rritet, ëndërron dhe bëhet, ndërsa ti vazhdon ditën tënde, duke pëshpëritur lutje dhe shpresa që vetëm ata mund t’i dëgjojnë”, shkroi ajo.
