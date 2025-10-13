9 C
Fitore historike në Stokholm: Kosova trondit Suedinë

By admin

Kosova ka shkruar histori, duke mposhtur Suedinë 1–0 në Stokholm falë golit të Fisnik Asllanit në minutën e 36-të.

“Dardanët” zhvilluan një ndeshje të jashtëzakonshme, me Muriçin hero në portë dhe me mbrojtje të pathyeshme ndaj Isak, Elanga e Gyökeres.

Kjo është fitorja e parë e Kosovës në tokën suedeze dhe e dyta radhazi ndaj Suedisë, që e mban të gjallë ëndrrën për Kampionatin Botëror.

Lajme

Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj afro pesë vite e pluhurosur për muri në shkollën e Rahovecit (FOTO)

Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj prej 4-5 vitesh qëndron e mbështjellë dhe e mbështetur për muri në shkollën “Isa Boletini” në Rahovec. https://prizrenpress.com/421746-2h/   Kështu e gjeti...
Fokus

VV-ja në tubimin përmbyllës: Plane të mëdha për ta bërë Prizrenin qendrën më të madhe të zhvillimit

Lëvizja Vetëvendosje ka mbajtur mbrëmë tubimin përmbyllës të fushatës zgjedhore në qytetin e Prizrenit, duke përmbledhur aktivitetin e saj gjatë fushatës dhe duke prezantuar...

Viktima nga shpërthimi i bombolës së gazit në Dragash është një 13-vjeçare

Ndalohen disa raste të tentimeve për shmangie doganore në Vërmicë

Gara e ngushtë për vendin e dytë në Rahovec

Dogana ndalon kontrabandë mallrash në Vermicë, kapen dërgesa me vlerë mbi 5 mijë euro

Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shënon 15-vjetorin e themelimit

Voton Shaqir Totaj

Zhdukja e burrit në Malishevë, nis operacioni i kërkimit

Zafir Berisha vazhdon fushatën në lagjet ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’: Zëri juaj vendos më 12 tetor

Zafir Berisha ushtron të drejtën e votës: Zgjedhjet janë festa e demokracisë!

Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Osmani e mandaton Kurtin për formimin e Qeverisë: Brenda 15 dite duhet t’i paraqesë Kuvendit përbërjen e Qeverisë

Nenad Rashiq zgjidhet nënkryetar nga komuniteti serb

Gara në Prizren, ky është rezultati pas numërimit të mbi 64 % të votave

