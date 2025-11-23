5 C
Prizren
Laurinë Gashi në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Xhudistja kosovare Laurinë Gashi ka arritur të kalojë në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025 pas një performancë të shkëlqyer në çerekfinale, ku mposhti polaken Tetiana Kyryliuk me Ippon.

Në gjysmëfinale, Laurinë do të përballet me kroaten Valentina Zivkovic, raporton PrizrenPress.

