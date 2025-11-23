5 C
Prizren
E hënë, 24 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Enise Zijade mposht serben Simic, kalon në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

By admin

Xhudistja kosovare Enise Zijade ka arritur gjysmëfinalen e Podgorica Junior European Cup 2025, pasi mposhti serben Andjela Simic me tre denime për Ippon në çerekfinale.

Në raundin e radhës, Zijade do të përballet me italianen India Serafini, raporton PrizrenPress.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës
Next article
Laurinë Gashi në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Më Shumë

Lajme

Debllokohet kanalizimi në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren

KRU “Hidroregjioni Jugor” ka bërë të ditur se punimet për debllokimin e kanalizimit në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren janë përfunduar me sukses. “Përfundojnë punimet...
Sport

Armend Xhoxhaj mposht finlandezin Niklas Räsänen dhe rrëmben titullin WBO Europe

Boksieri prizrenas, Armend Xhoxhaj, i cili prej vitesh jeton në Nyrnberg të Gjermanisë, ka shënuar një fitore të rëndësishme në karrierën e tij. Mbrëmë, ai...

Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

Prizreni aktivizon Shtabin Emergjent

Aktakuzë ndaj 7 personave për urën metalike në Ngucat që s’u ndërtua fare

Lumi

Gropat dhe ndërgjegjja e humbur

QRTK-ja e Prizrenit dhe Gjilanit hapin ekspozitë të përbashkët në Kalanë e Gjirokastrës

Komuna e Prizrenit ka filluar sanimin e dëmeve nga reshjet e shiut

Nis renovimi i hapësirave kryesore të Spitalit të Prizrenit

Heinsberg shpall ditë zie për Arsim Elshanin nga Prizreni, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident trafik

Rahoveci-Ylli: Biletat tashmë në dispozicion, siguroji në Fan Shop

Laurinë Gashi në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Fan Noli, peshkopi i Korçës dhe mitropoliti i Durrësit

Ish-deputeti Nezir Çoçaj është jashtë rrezikut për jetë, pas aksidentit tragjik ku humbi jetën Lumni Lushaj

Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne