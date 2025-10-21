Orarin e reduktimeve, konsumatorët mund ta shikojnë si më poshtë, duke shikuar në bazë të lagjeve në të cilat do të aplikohet.

Orari i reduktimeve:

Lagjja “Bajram Curri” — 21:00 – 06:00;

Lagjja “Arbana” — 08:00 – 17:00;

Lagjja “Jeta e Re” — 08:00 – 17:00;

Lagjja “Ortakoll” — 07:00 – 12:00;

Fshati “Vlashnje” — 21:00 – 06:00;

Rruga “Besim Shala” — 21:00 – 06:00;

Rruga “Ismet Jashar Kumanova” — 10:00 – 15:00;

Rruga “Salajdin Berisha” — 10:00 – 15:00;

Rruga “Hafiz Ismail Haki” — 15:00 – 23:00;

Rruga “Fahredin Hoti” dhe rrugët dytësore — 06:00 – 21:00;

Rruga “Jusuf Gërvalla” — 16:00 – 21:00.