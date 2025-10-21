13.2 C
Prizren
E martë, 21 Tetor, 2025
Suharekë, gjobat e trafikut dorëzohen në shtëpi

By admin

Sipas njoftimit, kundërvajtësit janë identifikuar përmes kamerave të sigurisë që ndodhen në qytet dhe monitorohen nga policia.

Policia informon sërish qytetarët se janë të detyruar të zbatojnë rregullat e trafikut, me qëllim që së bashku rrugët të bëhen më të sigurta dhe më të kalueshme.

“Kundërvajtësit, përveç që mund të ndalohen drejtpërdrejt nga patrullat policore, mund të identifikohen edhe përmes kamerave të sigurisë. Nëse keni kryer një kundërvajtje dhe ajo është regjistruar nga kamerat, në bazë të këtij regjistrimi do t’ju shqiptohet gjoba përkatëse, e cila do t’ju dërgohet në shtëpi përmes Postës së Kosovës. Respektoni rregullat në komunikacion – mos rrezikoni veten dhe të tjerët”, thuhet tutje në njoftim./ PrizrenPress.com

Njoftim për reduktime të furnizimit me ujë në disa zona të Prizrenit
Latifi vlerëson punën në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët e Rahovecit

