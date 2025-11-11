12.3 C
Mbrëmje europiane basketbolli në Prizren – Bashkimi nesër e pret Pallacanestro Reggiana-n

Pas fitores bindëse ndaj Cibonës (89:69), Bashkimi mban gjallë shpresat për kalim të grupit në FIBA Europe Cup, raporton PrizrenPress.

Nesër (e mërkurë), prej orës 19:00 në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, portokallinjtë përballen me skuadrën italiane Reggiana, në xhiron e parafundit të fazës së rregullt.

Bashkimi është në formë të lartë me pesë fitore radhazi në Superligë, përfshirë triumfin ndaj Golden Eagle Yllit (74:64). Me fitore edhe ndaj Reggiana-s, prizrenasit do ta vendosnin fatin e kualifikimit në ndeshjen e fundit ndaj Dijonit në Francë./PrizrenPress.com

