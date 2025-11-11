Shaqir Totaj konfirmon pesë drejtori për LDK-në në qeverisjen e ardhshme të Prizrenit

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se në kuadër të marrëveshjes së koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK), kësaj partie do t’i takojnë pesë drejtori të Ekzekutivit në qeverisjen e ardhshme komunale.
Ai tregon se ndarja e drejtorive nuk ishte pjesë e marrëveshjes formale, por është e dakorduar që LDK-ja të ketë pesë pozita drejtuese.
“Në marrëveshje nuk i kemi ndarë drejtorit, por do t’i ketë LDK pesë. Do të ulemi me kryetarin e LDK-së në Prizren, Driton Selmanajn, dhe do t’i japim një qeveri që do ta çojë Prizrenin në një nivel tjetër”, tha Totaj për TV Besa.
Totaj nuk sheh problem në ndarjen e pushtetit me LDK-në, duke e cilësuar këtë bashkëpunim si një hap drejt një qeverisje më gjithëpërfshirëse dhe zhvillimore për qytetin.
Shaqir Totaj, fitoi në balotazhin e mbajtur të dielën kundër kandidatit të Vetëvendosjes, Artan Abrashi. Pas raundit të parë të zgjedhjeve, Totaj arriti një marrëveshje për koalicion me LDK-në, duke siguruar fitoren në balotazh si dhe mbështetjen e nevojshme për të formuar shumicën në Kuvendin Komunal./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren