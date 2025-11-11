12.3 C
Prizren
E martë, 11 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Shaqir Totaj konfirmon pesë drejtori për LDK-në në qeverisjen e ardhshme të Prizrenit

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se në kuadër të marrëveshjes së koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK), kësaj partie do t’i takojnë pesë drejtori të Ekzekutivit në qeverisjen e ardhshme komunale.

Ai tregon se ndarja e drejtorive nuk ishte pjesë e marrëveshjes formale, por është e dakorduar që LDK-ja të ketë pesë pozita drejtuese.

“Në marrëveshje nuk i kemi ndarë drejtorit, por do t’i ketë LDK pesë. Do të ulemi me kryetarin e LDK-së në Prizren, Driton Selmanajn, dhe do t’i japim një qeveri që do ta çojë Prizrenin në një nivel tjetër”, tha Totaj për TV Besa.

Express Kredi nga BiCredit

Totaj nuk sheh problem në ndarjen e pushtetit me LDK-në, duke e cilësuar këtë bashkëpunim si një hap drejt një qeverisje më gjithëpërfshirëse dhe zhvillimore për qytetin.

Shaqir Totaj, fitoi në balotazhin e mbajtur të dielën kundër kandidatit të Vetëvendosjes, Artan Abrashi. Pas raundit të parë të zgjedhjeve, Totaj arriti një marrëveshje për koalicion me LDK-në, duke siguruar fitoren në balotazh si dhe mbështetjen e nevojshme për të formuar shumicën në Kuvendin Komunal./PrizrenPress.com/

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Mbrëmje europiane basketbolli në Prizren – Bashkimi nesër e pret Pallacanestro Reggiana-n

Më Shumë

Lajme

Proces i qetë zgjedhor në Prizren, Bytyqi: Deri tani s’është raportuar për incidente

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, në një intervistë me gazetaren e Klan Kosovës, Qëndresa Tërshani, foli rreth procesit zgjedhor në...
Sport

Bashkimi triumfon ndaj Penzës

Në palestrën “Sezai Surroi” u zhvillua një ndeshje interesante në kuadër të Superliga Femrat, ku Bashkimi arriti të fitojë ndaj Penzës me rezultat 56:70...

Totaj kërkon edhe një mandat: Qeverisja lokale në Prizren ka performancë të lartë

Triumf historik: Bashkimi mposht Cibonën në Prizren

“Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së”, Berisha: Do t’i kushtojë me 9 nëntor

Kardiologjia Invazive në Spitalin e Prizrenit realizoi 82 procedura të pavarura brenda dy muajve

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

Mbrëmje europiane basketbolli në Prizren – Bashkimi nesër e pret Pallacanestro Reggiana-n

Ish-polici Shaqir Lutvija dënohet me 10 vjet burgim për krime lufte në Prizren

Zafir Berisha uron Shaqir Totajn për rizgjedhjen kryetar i Prizrenit

Varrosen vëllezërit që mbetën të vrarë nga dhëndri i tyre në Malishevë/VIDEO

Totaj: Do të jem kryetar i të gjithëve

Astrit Isufi i dyshuar për vrasjen e dyfishtë, ka aktakuzë për dhunë në familje dhe kanosje

Prizreni ndan pikët me 2 Korrikun – barazim 2:2 në ‘Përparim Thaçi’

Shaqir Totaj falënderon Prizrenin për dashurinë dhe energjinë: Fitorja po vjen

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, koordinon nisjen e hallkave elektronike për parandalimin e dhunës në familje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne