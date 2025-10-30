PDK-ja dhe Vetëvendosja bëjnë koalicion për balotazhin në Dragash

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe Lëvizja Vetëvendosje (LVV) kanë arritur marrëveshje bashkëpunimi për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në komunën e Dragashit.
Lajmin e ka bërë të ditur kandidati i PDK-së për kryetar të kësaj komune, Shaban Shabani, përmes një postimi në rrjete sociale.
“Sipas një procesi të hapur konsultimesh dhe bashkëbisedimesh, është arritur marrëveshja e koalicionit për raundin e dytë të zgjedhjeve ndërmjet: Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Lëvizjes Vetëvendosje! (LV), Koalicionit Vakat dhe kandidatit të pavarur Nedzmidin Sejdilar,” ka shkruar Shabani.
Ai ka shtuar se para arritjes së marrëveshjes është bërë harmonizimi i programeve dhe parimeve qeverisëse, të cilat do të shërbejnë si bazë për një qeverisje “të përgjegjshme, gjithëpërfshirëse dhe në shërbim të qytetarëve të komunës”.
“Kjo marrëveshje është dëshmi e bashkëpunimit për të ndërtuar një qeverisje të drejtë, transparente dhe në interes të përbashkët të secilit qytetar, pa dallim,” ka theksuar ai.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren