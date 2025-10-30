10.3 C
Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren përfiton donacion nga KFOR-i turk

By admin

Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren ka përfituar një donacion të rëndësishëm nga KFOR-i Turk, i cili përfshin 210 karrige për nxënës, 102 banka-tavolina, 6 tavolina dhe 6 karrige për mësimdhënës.

Ky projekt synon përmirësimin e kushteve mësimore dhe krijimin e një ambienti bashkëkohor, të rehatshëm dhe motivues për nxënësit dhe stafin arsimor.

Drejtoresha e shkollës,Gylaj Karjagdiu, tha se ky investim është rezultat i një bashkëpunimi të frytshëm me KFOR-in Turk dhe se përfitimet do të ndihen menjëherë në cilësinë e mësimdhënies.

“Ky projekt ka për qëllim përmirësimin e kushteve mësimore dhe krijimin e një ambienti bashkëkohor, të rehatshëm dhe motivues për nxënësit dhe stafin tonë arsimor”, tha  deklaroi Karjagdiu.

Ajo shprehu mirënjohje të veçantë për KFOR-in Turk për mbështetjen dhe për profesor Akif Koro për angazhimin e tij të vazhdueshëm në realizimin e projektit.

“Jemi shumë të lumtur dhe krenarë për këtë arritje. Me përkushtim dhe vizion të qartë, do të vazhdojmë me projektet e radhës”./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

