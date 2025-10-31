13.4 C
Prizren
E premte, 31 Tetor, 2025
type here...

Rozë

Fedi sjell baladën e re ‘Nuk Kthehem’

By admin

Artisti i njohur Fedi ka publikuar këngën e tij më të re me titull “Nuk Kthehem”, një baladë e mbushur me ndjenja dhe emocione, raporton PrizrenPress.

Teksti i këngës është punuar nga Hyrije Mustafa, orkestrimi është realizuar nga Fisnik Bajrami, ndërsa videoja muzikore është prodhuar nga Urban Films. Menaxhimin e projektit e ka kryer Flori Cocaj.

Kënga “Nuk Kthehem” pritet të bëhet një nga baladat më të dashura për publikun, duke sjellë mesazhe të fuqishme dhe emocione të thella për të gjithë dëgjuesit.

Fansat tashmë mund ta dëgjojnë këngën në YouTube./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Bashkimi – Sigal Prishtina, derbi i të pamposhturve

Më Shumë

Fokus

PDK-ja në Has mobilizohet për Totajn për ta bërë për herë të dytë kryetar të Prizrenit

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar takime me strukturat dhe elektoratin në zonën e Hasit, ku u shpreh i...
Lajme

Kurti: Mbi 4 miliardë euro buxheti për vitin 2026, punonjësit e sektorit publik do të marrin edhe pagën e 13-të

Qeveria e Kosovës është duke mbajtur mbledhjen e radhës, ku po diskutohet për Projektligjin mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e vitit 2026. Kryeministri në detyrë,...

LVV forcon aleancat për raundin e balotazhit në Prizren, bashkëpunim me partinë e Albert Kinollit

Ndalohet sasi e fillerëve në pikën kufitare të Vërmicës

Më 29 tetor fillon pushimi vjeshtor për të gjitha shkollat e Kosovës

Jurgen Uldedaj kampion bote: E rrah keq Rolly Lambert dhe e fiton titullin IBO

Roja lidhet për një pemë, 3 persona të armatosur futen në një kompani private në Rahovec

Lidhjet e para të Fan S. Nolit me Biblën

Dy ndeshje, dy fitore — P.C Prizreni mposht Dritën

Bekim Nerjovaj jep dorëheqje nga AAK-ja në Prizren: Koalicioni me Vetëvendosjen u arrit pa asnjë konsultim

Prokurori Beqë Shala pezullohet nga detyra pas hetimeve për marrje ryshfeti

Totaj aktivizon ekipet për të parandaluar përmbytjet në Prizren

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

Besnik Krasniqi reagon pas dorëheqjeve në AAK-Prizren: Disa njerëz ndërrojnë anë për një vend pune

Liria e Prizrenit fiton në Pejë ndaj Besës

Fatmir Limaj takon ekipin e NISMA-s në Prizren: Fokus në idetë e reja

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne