13.4 C
Prizren
E premte, 31 Tetor, 2025
type here...

Sport

Bashkimi – Sigal Prishtina, derbi i të pamposhturve

By admin

Java e katërt e ProCredit Superligës premton emocione të mëdha, me kulmin te derbi ndërmjet Bashkimit dhe Sigal Prishtinës, dy skuadrave që nuk kanë humbur asnjë ndeshje deri tani.

Të dy ekipet kanë regjistruar tri fitore në tri ndeshjet e para, duke e bërë këtë përballje një nga më të priturat e sezonit, raporton PrizrenPress.

Prizrenasit marrin pjesë në FIBA Europe Cup, ndërsa prishtinasit në Ligën ENBL, gjë që i jep sfidës një dimension edhe më të veçantë dhe ndërkombëtar. Historiku i takimeve mes këtyre dy skuadrave ka qenë gjithmonë i ngarkuar me emocione, dhe pritet të vazhdojë kështu edhe në sfidën hapëse të javës.

Java vazhdon me përballje të tjera interesante. Trepça do të presë Golden Eagle Yllin, dy skuadra që këtë edicion nuk e kanë nisur aspak mirë, me një fitore e dy humbje secila. Të dielën, GO+ Peja, e cila ka tri fitore, do të përballet me Rahovecin 029 në ‘Karagaçi’. Ndërkohë, Vëllaznimi dhe Bora, që ende nuk kanë shënuar fitore, do të kërkojnë të marrin pikët e para të sezonit në këtë përballje.

ProCredit Superliga – Java 4

E shtunë

17:00 Bashkimi – Sigal Prishtina

19:00 Trepça – Golden Eagle Ylli

E diel

17:00 GO+ Peja – Rahoveci 029

19:00 Vëllaznimi – Bora

/PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Përurohet parku i ri në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit
Next article
Fedi sjell baladën e re ‘Nuk Kthehem’

Më Shumë

Rozë

Fedi sjell baladën e re ‘Nuk Kthehem’

Artisti i njohur Fedi ka publikuar këngën e tij më të re me titull “Nuk Kthehem”, një baladë e mbushur me ndjenja dhe emocione,...
Fokus

Rahoveci 029 sfidon Prishtinën sonte në “Mizahir Isma”

Sonte nga ora 19:00, palestra “Mizahir Isma” në Rahovec do të presë përballjen e xhiros së tretë të Superligës, ku Rahoveci 029 do të...

Ndeshja Drini i Bardhë – Deçani ndërpritet për shkak të motit të keq

Qeveria vendos për vlerën e pensioneve, ekzekutohen të rritura nga nesër

“Shko në prokurori”, debati Totaj-Abrashi

Ndalohet sasi e fillerëve në pikën kufitare të Vërmicës

Prokurori Beqë Shala pezullohet nga detyra pas hetimeve për marrje ryshfeti

Rahoveci 029 humb në “Mizahir Isma” ndaj Prishtinës

Nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Sigal Prishtina

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

Punëtori humb jetën pasi ra nga skelet e një ndërtese në Prizren

34-vjeçari bie nga skeletet dhe vdes- Ky është pronari i kompanisë nga Malisheva që u arrestua, kishte urdhër për ndalimin e punimeve

Po finalizohet Amfiteatri në Bellobrad të Dragashit

Lidhjet e para të Fan S. Nolit me Biblën

Ndahet nga jeta Fatos Nano

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne