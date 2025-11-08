11.3 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
Fokus

Totaj e Abrashi në garë për të dytën herë për Prizrenin

By admin

Në qytetin që është i dyti më i madh në vend, Prizreni, në garë për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale kanë shkuar Shaqir Totaj i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Artan Abrashi i Lëvizjes Vetëvendosje.

Kliko linkun:https://www.facebook.com/reel/791617827043524

Atje janë bërë të gjitha përgatitjet nga institucionet përkatëse që duhet të jenë në gjendje gatishmërie për të ruajtur nesër votën e lirë.

Të drejtë vote në Prizren kanë rreth 188 mijë qytetarë, në 76 qendra të votimit dhe 236 vendvotime.

Lajmet e Fundit

