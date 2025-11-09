13.9 C
Konflikti në Korishë nuk ka lidhje me zgjedhjet

By admin

Incidenti në Korishë mes dy vëzhguesve zgjedhorë  nuk ka lidhje me procesin zgjedhor.

Sipas raportimeve nga terreni, konflikti ka qenë vetëm verbal dhe nuk ka pasur përleshje fizike mes palëve të përfshira.

Të dy vëzhguesit janë shoqëruar nga Policia e Kosovës për të dhënë deklaratat e tyre, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.

Burime nga policia konfirmojnë se rasti është marrë për investim dhe se nuk ka pasur pasoja të tjera./PrizrenPress.com/

