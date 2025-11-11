8.4 C
Mallra të fshehura përfundojnë në duart e Doganës së Vërmicës

By admin

Zyrtarët doganorë në pikëkalimin kufitar Vërmicë kanë identifikuar së fundi tri raste të tentimeve për futje të mallrave të padeklaruara në territorin e Republikës së Kosovës.

Gjatë kontrolleve të detajuara, janë zbuluar mallra për të cilat nuk ishte bërë deklarimi doganor, duke përfshirë tekstil, kryesisht veshje sportive për stërvitje, produkte dentare, si proteza për dhëmbë, tableta dhe shampona të ndryshëm, dërgesa postare, përfshirë tekstil, këpucë dhe çanta krahu.

Sipas postimit të doganës në Facebook, të gjitha mallrat janë ndaluar deri në përfundimin e procedurave ligjore, ndërsa ndaj personave të përfshirë janë inicuar procedurat për kundërvajtje doganore, në përputhje me Kodin Doganor dhe të Akcizës së Kosovës (KDAK).
Dogana e Kosovës ka theksuar se kontrollet në pika kufitare vazhdojnë me përkushtim, me qëllim të parandalimit të kontrabandës dhe të mbrojtjes së interesave ekonomike të vendit.

