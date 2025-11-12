12.9 C
Prizren
E mërkurë, 12 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Latifi: Fitorja për ne nuk ka qenë befasi

By admin

 

Ai e ka mposhtur kundërkandidatin nga Lëvizja Vetëvendosje, Ali Dula.

Latifi i cili i mori 52.46 për qind të votave deklaroi në emisionin FOL me Arin në Klan Kosova se kjo fitore nuk ishte befasi për të dhe subjektin politik që ai përfaqëson.

“Madje kemi besuar fort se do ta kryejmë në rundin e parë pra të 12 tetorit. Por, befasi mund të ketë qenë për kundërkandidatin tim”, deklaroi ai në Klan Kosova.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Mbi 2400 gjoba dhe 52 aksidente në 24 orët e fundit në Kosovë – një me fatalitet
Next article
Aksident tragjik në magjistralen Suharekë -Rahovec

Më Shumë

Opinione

Roli i LDK-së përcaktoi fituesin në Prizren

Kujtim S. Germizaj Edhe pse mbeti jashtë garës së balotazhit, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) në Prizren dëshmoi sërish se mbetet faktor kyç politik në...
Lajme

Vdes ish-ushtari i UÇK-së në Prizren, Ibrahim Kryeziu

Ka ndërruar jetë në Prizren, në moshën 68-vjeçare, Ibrahim Zenel Kryeziu – veprimtar i përkushtuar, aktivist i çështjes kombëtare, i përndjekur politik, ish-ushtar i...

Dalin fotografitë e dy vëllezërve që mbetën të vrarë sot në Malishevë

Mori edhe një mandat në Rahovec, Latifi: Kjo është fitore e jona

Lirohet nga QKUK-ja Astrit Isufi, i dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

Arsi Bako fiton edicionin e tretë të Festivalit të Këngës

Policia në Prizren i çon në stacion dy komisionerë që u kapën mes vete

Hapet konkursi letrar “Sulejman Krasniqi”

Zyrtare: Elon Berisha, trajner i ri i Malishevës

Bashkimi s’ndalet as në derbi – 5 fitore radhazi për prizrenasit

Personi në fotografi kërkohet për vjedhje të rëndë në Prizren

Malishevë: Dy vëllezërit dyshohet se i vrau dhëndri

Vërmicë: Kapet me marihuanë, ndalohet një shtetas i Shqipërisë

Artan Abrashi uron Shaqir Totajn për fitoren

Artan Abrashi takon përfaqësuesit e tarikatit Melami në Prizren

KRU “Hidroregjioni Jugor” u bën thirrje konsumatorëve të shlyejnë borxhet për ujë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne