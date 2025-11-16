15.2 C
Prizren
E diel, 16 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Zonat që do të mbesin pa rrymë sot në Prizren

By admin

KEDS ka bërë të ditur se të premten do të realizohen punime nga pala e tretë, të cilat do të shkaktojnë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të qytetit dhe fshatrave përreth.

Sipas njoftimit, ndërprerja do të bëhet nga NS 110/10 kV Prizren 3, në daljen 10 kV J29 Kamenica (kodi: 31000029), dhe do të zgjasë nga ora 12:00 deri në 16:00, raporton PrizrenPress.

Zonat që do të mbesin pa energji përfshijnë rrugët: Enver Hadri, Besëlidhja (një pjesë), Faik Çabrati (një pjesë), Mbreti Gent, Beteja e Pashtrikut, Aleks Buda, Janina, Arta, Flamuri, Ali Pashë Tepelena (një pjesë), Luj Pasteri, Petro Marko, Skender Latifi, Verrat e Llukës, Afrim Bytyqi, Ismail Qemajli, Lasgush Poradeci, Ismet Gashi, Aziz Kelmendi, Jashar Salihu, Enkelejt, Sadik Ramë Gjurgjeviku, Brigadat, Ismail Kryeziu, si dhe zonat Arban, Jeta e Re, Përparimi dhe Tranziti (një pjesë).

Ndërprerje do të ketë edhe në fshatrat Petrovë (një pjesë) dhe Rrallinë (një pjesë).

KEDS bën të ditur se arsyeja e këtyre ndërprerjeve është risistemimi i shtyllave të betonit 12/1600 dhe kabllove të tensionit të mesëm, punime të cilat po realizohen sipas pëlqimit elektroenergjetik.

Kompania kërkon mirëkuptimin e konsumatorëve gjatë kohës së punimeve./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
HISTORIKE, Play Off-i për Kupën e Botës 2026, u sigurua
Next article
Gjendet një mjet i pashpërthyer në fshatin Papaz të Suharekës

Më Shumë

Fokus

Ish-polici Shaqir Lutvija dënohet me 10 vjet burgim për krime lufte në Prizren

I akuzuari për krime lufte, Shaqir Lutvija është dënuar me 10 vjet burgim. Ai akuzohet se në cilësinë e inspektorit dhe policit në Stacionin Policor...
Fokus

Presioni i ujit shkakton dëme në shkollën “Nazim Kokollari” të Prizrenit

Një shpërthim i papritur ka ndodhur mëngjesin e së mërkurës në laboratorin e biologjisë të shkollës “Nazim Kokollari” në lagjen 'Dardania' të Prizrenit. Ngjarja ka...

Bashkimi e mposht Reggiana-n në Prizren dhe shënon fitoren e dytë europiane

Ndërprerje të furnizimit me ujë në disa lagje të Prizrenit

Muharremaj telefonon Lladrovcin, i thotë “lujta o Ramiz”

Dorëheqja e Memli Krasniqit nga drejtimi i PDK-së, Totaj: Shembull i lidershipit modern

Mbrëmje europiane basketbolli në Prizren – Bashkimi nesër e pret Pallacanestro Reggiana-n

Takim në Dragash për rritjen e rasteve të paraqitjes së arinjve pranë zonave të banuara

KRU “Hidroregjioni Jugor” u bën thirrje konsumatorëve të shlyejnë borxhet për ujë

Pas shfaqjes së arinjve në fshat, shkolla në Bellobrad kërkon masa sigurie nga policia

Artan Abrashi uron Shaqir Totajn për fitoren

Smajl Latifi merr urime të shumta nga bashkëveprimtarë e qytetarë

Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

Prizren: Dy persona kapen me drogë, njëri dërgohet në mbajtje e tjetri lirohet

Aksident i rëndë në Prizren, vetura godet dy këmbësorë

Latifi: Fitorja për ne nuk ka qenë befasi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne