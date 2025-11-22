7.1 C
Prizren
E diel, 23 Nëntor, 2025
type here...

FokusSport

Festë në Rahovec, fitojnë ‘Vreshtarët’

By admin

Rahoveci 029 ka shënuar fitore shumë të rëndësishme ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 85:77 (24:19, 17:30, 24:10, 20:18), në javën e shtatë të ProCredit Superligës, raporton PrizrenPress.

Ndeshja nga fillimi deri në fund ishte me shumë kthesa, por që përfundoi me triumfin e Vreshtarëve.

Te vendasit Julian Roche kishte 22 pikë e 13 kërcime, derisa Isiah Umipig 15 pikë e dhjetë kërcime, kurse te mysafirët Trevon Allen 25 pikë e shtatë kërcime dhe Lis Shoshi me 11 pikë e 11 kërcime.

Rahoveci 029 ka tri fitore e katër humbje, kurse Golden Eagle Ylli një fitore e gjashtë humbje./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi fiton në Prizren
Next article
Nëntori dhe Shtetformimi Shqiptar: Nga Simboli në Identitet

Më Shumë

Fokus

Ndërpritet arresti shtëpiak për kolonel Nexhmi Krasniqin

Gjykata Themelore në Prizren ka vendosur ndërprerjen e masës së arrestit shtëpiak ndaj kolonel Nexhmi Krasniqi, duke e liruar atë që nga data 21.11.2025...
Kulture

Fan Noli, peshkopi i Korçës dhe mitropoliti i Durrësit

Më 21 nëntor të vitit 1923, Fan Noli u emërua peshkop i Korçës dhe mitropolit i Durrësit. Fan Noli e pati kishtarinë një busull që...

Bashkimi siguron gjysmëfinalen

Nesër vëmendja zhvendoset në Prizren: Dy ndeshje që premtojnë zjarr në parket

Kryetari i Malishevës priti në takim përfaqësues të EAA-së

Vërshimet shkaktuan dëme të mëdha në dy fshatra të Prizrenit|Video

Osmani: Zgjedhjet e jashtëzakonshme më 28 dhjetor

Romani ‘Jam Mysliman’ i Ben Blushit mbërrin në Prishtinë

Bashkimi fiton në Prizren

Lumni Lushaj humbi jetën në një aksident trafiku

Nëntori dhe Shtetformimi Shqiptar: Nga Simboli në Identitet

Heinsberg shpall ditë zie për Arsim Elshanin nga Prizreni, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident trafik

28 Nëntori/ Flamuri, pavarësia dhe kujtesa kombëtare

Kryetari Latifi pret në takim Harry Bajraktarin dhe Rrustem Gecajn

Prizren: Dy të ndaluar, një kërkesë për arrest shtëpiak dhe nëntë aktakuza

Vërmicë: Në autobusin ku u gjet droga, nuk pati pasagjerë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne