Bashkimi fiton në Prizren

Bashkimi ka shënuar fitore bindëse ndaj United Basketball me rezultat 89:56 (29:13, 20:15, 23:11, 17:17) në xhiron e tetë të Superliga Femrat, raporton PrizrenPress.
Skuadra prizrenase e nisi ndeshjen në mënyrë të shkëlqyer, duke dominuar në çerekun e parë dhe të dytë. Falë ritmit të lartë dhe efikasitetit në sulm, Bashkimi shkoi në pushim me epërsi të thellë, 49:28.
Në pjesën e dytë, prizrenaset vazhduan kontrollin e lojës, duke fituar bindshëm edhe çerekun e tretë. Dhjetëminutëshi i fundit u mbyll i barabartë, 17:17, por Bashkimi tashmë kishte siguruar fitoren me rezultat 89:56.
Te Bashkimi u dallua Alexis Mead me një paraqitje mbresëlënëse: 29 pikë, 5 kërcime dhe 10 asistime. Në anën tjetër, për United më e mira ishte Paige Powell me 25 pikë, 10 kërcime dhe 2 asistime./PrizrenPress.com/
