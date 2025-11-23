7.1 C
Prizren
E diel, 23 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Sot në Kosovë, pritet të bie borë

By admin

Të dielën parashihet të mbajë mot i vranët dhe me reshje shiu. Për shkak të uljes së temperaturave në viset malore parashihet të bie borë.

Reshjet e borës mund të përhapen edhe në disa zona mesatare.

Sipas IHMK, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 2-5 gradë Celsius.

Derisa, pritet të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi 1-6m/s.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Juliana Pasha triumfon në “Kënga Magjike”
Next article
Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

Më Shumë

Fokus

Vërmicë: Në autobusin ku u gjet droga, nuk pati pasagjerë

Dogana e Kosovës ka bërë të ditur se në autobusin që sot janë gjetur rreth 120 kilogram nuk kishte pasagjerë. Ky autobus ishte ndaluar...
Lajme

Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

KEDS ka njoftuar se gjatë ditës së sotme do të realizohen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik, çka do të shkaktojë ndërprerje...

Osmani: Zgjedhjet e jashtëzakonshme më 28 dhjetor

Prizreni aktivizon Shtabin Emergjent

“Shkrimtari nuk vdes kurrë” – Takim përkujtimor për Ibrahim Skenderin

“Për një javë ditë do të jem te djali në Zvicër”- Postimi i veçantë i kryetarit të Dragashit!

Nesër i jepet lamtumira e fundit veprimtarit Lumni Lushaj

28 Nëntori/ Flamuri, pavarësia dhe kujtesa kombëtare

Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës

Intelegjenca Artificiale hap horizonte të reja për zejtarët e rinj në Prizren

Derbi rajonal luhet sot në Rahovec

Incident në Prizren: Theret me thikë 14 vjeçarja, shoqërohet në polici 12 vjeçari

Pesë të lënduar pas një aksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Prizren: Dy të ndaluar, një kërkesë për arrest shtëpiak dhe nëntë aktakuza

Zbulohen këpucë, çanta e aksesorë të padeklaruara në Vërmicë

Iu gjetën dy thika, arrestohet i mituri në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne