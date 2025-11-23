5 C
Prizren
E hënë, 24 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Enise Zijade e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

By admin

Xhudistja kosovare Enise Zijade ka fituar medaljen e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025, raporton PrizrenPress.

Enise ishte e lirë në xhiron e parë. Në xhiron e dytë mposhti me 2 Wazaari, Dora Pallai nga Italia. Në çerekfinale ajo mposhti me 3 denime për Ippon serben, Andjela Simic.

Enise vazhdoi tutje në gjysmëfinale ku mposhti me Yuko, India Serafini nga Italia.

Në ndeshjen për medaljen e argjendtë ajo humbi me Ippon nga Giulia Sorelli nga Italia./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sidorela Dodaj e bronztë në Podgorica Junior European Cup 2025
Next article
Një i lënduar nga vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Më Shumë

Kulture

Fan Noli, peshkopi i Korçës dhe mitropoliti i Durrësit

Më 21 nëntor të vitit 1923, Fan Noli u emërua peshkop i Korçës dhe mitropolit i Durrësit. Fan Noli e pati kishtarinë një busull që...
Opinione

Nëntori dhe Shtetformimi Shqiptar: Nga Simboli në Identitet

Autor: Mr.Sc Shaban Osmanollaj Ese kulturore, historiko–juridike Kjo ese trajton rolin e muajit Nëntor në formësimin kulturor, historik-juridik dhe identitet të shqiptarëve. Ne aspektin profesional si...

Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës

Iu gjetën dy thika, arrestohet i mituri në Malishevë

Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren

Prizren, aktakuzë për shitblerje të narkotikëve

Çikat e Bashkimit pësojnë humbjen e parë në kampionat

Komuna e Prizrenit ka filluar sanimin e dëmeve nga reshjet e shiut

Kosova dhe Shqipëria forcojnë bashkëpunimin kulturor

Rahoveci-Ylli: Biletat tashmë në dispozicion, siguroji në Fan Shop

Bashkimi arrin fitore të madhe ndaj Dijonit, prizrenasit festojnë në Francë

Si lindi Shqipëria nga shkronjat dhe Kongresi i Manastirit

Armend Xhoxhaj mposht finlandezin Niklas Räsänen dhe rrëmben titullin WBO Europe

Prizren, vidhen mbi 50 mijë euro stoli ari

Osmani: Zgjedhjet e jashtëzakonshme më 28 dhjetor

Bashkimi mbyll me krenari aventurën historike në FIBA Europe Cup

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne