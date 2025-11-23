5 C
Një i lënduar nga vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

By admin

Një person është lënduar si pasojë e një vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”, në drejtimin Prizren-Prishtinë.

Këtë për Klankosova.tv Daut Hoxha, zëdhënës për media në Policinë e Kosovës.

“Vetura e përfshirë në këtë aksident është me targa vendore”.

“Personi i lënduar është duke u trajtuar në QKMF Prizren dhe sipas mjekut kujdestar nuk ka lëndime të rënda”, ka thënë Hoxha.

