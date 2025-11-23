5 C
Prizren
E hënë, 24 Nëntor, 2025
Sport

Sidorela Dodaj e bronztë në Podgorica Junior European Cup 2025

By admin

Xhudistja kosovare Sidorela Dodaj ka fituar medaljen e bronztë në Podgorica Junior European Cup 2025, raporton PrizrenPress.

Sidorela ishte e lirë në xhiron e parë, në çerekfinale ajo humbi me Ippon nga Marina Azinou nga Qipro, vazhdoi tutje në repasazh ku u ndesh me Maria Skomersic nga Kroacia dhe e mposhti me Wazaari.

Sidorela u ndesh prap në xhiron tjeter në repasazh dhe mposhti me Ippon, Shira Gev nga Izraeli./PrizrenPress.com/

Në luftën për të bronztën Sidorela mposhti me Ippon, India Serafini nga Italia.

Komuna e Prizrenit ka filluar sanimin e dëmeve nga reshjet e shiut
Enise Zijade e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

