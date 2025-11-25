8.1 C
Prizren
E martë, 25 Nëntor, 2025
Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec

By admin

Një vajzë e mitur është larguar nga shtëpia e saj në Rahovec dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj.

Babai i vajzës ka raportuar rastin në polici, me datë 20 nëntor.

Zhdukja po hetohet nga organet e rendit.

