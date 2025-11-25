8.1 C
Prizren
E martë, 25 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

28 vjet nga luftimet e para frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe

By admin

Sot, bëhen 28 vjet nga luftimet e para frontale ndërmjet UÇK-së dhe forcave policore serbe.

Më 25 nëntor 1997 forcat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të drejtuara nga komandanti legjendar, Adem Jashari, sulmuan forcat e policisë serbe në Vojnik të Skenderajt, të cilat u tërhoqën me humbje.

Të nesërmen, forcat armike kishin nisur një ekspeditë ndëshkimore me dhjetëra automjete të blinduara për në Vojnik.

Express Kredi nga BiCredit

Adem Jashari me 10 luftëtarë i zuri pritë dhe, pas katër orë luftimesh të rrepta, forcat e policisë u tërhoqën të përgjakura. Në tërheqje e sipër, forcat serbe, të egërsuara nga goditjet që u kishte dhënë Adem Jashari, filluan të qëllojnë pa mëshirë kundër kujtdo që shihnin dhe në fshatin Llaushë ata vranë mësuesin Halit Geci, në derë të shkollës, i cili u varros me një ceremoni të madhe të nesërmen, më 28 nëntor 1997.

Në këtë ceremoni, ku morën pjesë shumë njerëz, me urdhër të Adem Jasharit, dolën në tribunë për herë të parë përfaqësuesit e UÇK-së.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nesër nis ekzekutimi i shtesave të fëmijëve me 50 për qind rritje
Next article
Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec

Më Shumë

Fokus

Nisin punimet për renovimin e Stacionit të Autobusëve në Prizren

Punimet për rregullimin e infrastrukturës dhe renovimin e objektit të Stacionit të Autobusëve në Prizren po vazhdojnë me intensitet të shtuar, duke synuar përmirësimin...
Fokus

Drini i Bardhë siguron tri pikë në shtëpi

Drini i Bardhë ka arritur një fitore të rëndësishme para tifozëve të vet, duke mposhtur Podujevën me rezultat 3–2 në një ndeshje të fortë...

QRTK-ja e Prizrenit dhe Gjilanit hapin ekspozitë të përbashkët në Kalanë e Gjirokastrës

Prizren, aktakuzë për shitblerje të narkotikëve

Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

Junior 06 shënon fitore të rëndësishme në Prizren

Gropat dhe ndërgjegjja e humbur

Fshehu drogën në trup, kapet një i dyshuar në pikën kufitare të Vërmicës

Ish-deputeti Nezir Çoçaj është jashtë rrezikut për jetë, pas aksidentit tragjik ku humbi jetën Lumni Lushaj

Bashkimi fiton në Prizren

Përvjetori i lindjes së Jeronim de Radës, poeti arbëresh që i dha zë Rilindjes Kombëtare

Derbi rajonal luhet sot në Rahovec

Lumni Lushaj humbi jetën në një aksident trafiku

Shkrimtarët Rifat Kukaj dhe Ymer Elshani kujtohen përmes pullave postare

Iu gjetën dy thika, arrestohet i mituri në Malishevë

Osmani: Zgjedhjet e jashtëzakonshme më 28 dhjetor

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne