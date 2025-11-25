10.4 C
Një subjekt politik ka të drejtë të shpenzojë mbi 2 milionë euro në zgjedhjet e 28 dhjetorit

By admin

Gjatë mbledhjes, KQZ po ashtu mori vendim për caktimin e afateve dhe miratoi planin e aktiviteteve për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 28 dhjetor 2025.

Në fund të mbledhjes, KQZ miratoi formulën për anëtarë të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 28 dhjetor 2025.

Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec
Aktakuzë ndaj burrit që tentoi t’i vriste me thikë gruan dhe vajzën e tij në Prizren

Lajme

Suharekë, arrestohet i dënuari me 4 vite burg dhe dërgohet në vuajtje të dënimit

Të mërkurën, Stacioni Policor në Suharekë ka ekzekutuar urdhër-arrestin e Gjykatës Themelore në Prizren, duke arrestuar S.S., 47 vjeç, banues në fshatin Grejkoc –...
Lajme

“Për një javë ditë do të jem te djali në Zvicër”- Postimi i veçantë i kryetarit të Dragashit!

Kryetari i komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini ka postuar një fotografi të veçantë në profilin e tij në Facebook. Me veshje sportive ai ka bërë...

Nesër i jepet lamtumira e fundit veprimtarit Lumni Lushaj

24-orëshi shënon më shumë aksidente me të lënduar sesa me dëme materiale

Kush e vërshëlleu Granitin Xhakën?

Shkrimtarët Rifat Kukaj dhe Ymer Elshani kujtohen përmes pullave postare

Fushata për zgjedhjet e parakohshme nis më 17 dhjetor

Një i lënduar nga vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Festë në Rahovec, fitojnë ‘Vreshtarët’

“Shkrimtari nuk vdes kurrë” – Takim përkujtimor për Ibrahim Skenderin

Kryetari Latifi pret në takim Harry Bajraktarin dhe Rrustem Gecajn

Ish-deputeti Nezir Çoçaj është jashtë rrezikut për jetë, pas aksidentit tragjik ku humbi jetën Lumni Lushaj

Bashkimi siguron gjysmëfinalen

Rahoveci-Ylli: Biletat tashmë në dispozicion, siguroji në Fan Shop

Debllokohet kanalizimi në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren

Komuna e Prizrenit ka filluar sanimin e dëmeve nga reshjet e shiut

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

