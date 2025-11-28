4.7 C
Prizren
E premte, 28 Nëntor, 2025
Sport

Jan Palokaj zyrtarizohet te Cibona

By admin

Basketbollisti kosovar Jan Palokaj është zyrtarizuar si anëtari më i ri i Cibona, skuadër me traditë të madhe në kampionatin kroat, raporton PrizrenPress.

Klubi ka konfirmuar afrimin e tij përmes një njoftimi të shkurtër në rrjetet sociale.

“Jan Palokaj është lojtar i ri i KK Cibona”, shkruan klubi, duke e mirëpritur zyrtarisht lojtarin.

Kalimi i Palokajt te Cibona vjen pas përfundimit të aventurës së tij me KB Bashkimin, ku së fundmi ishte larguar me marrëveshje të dyanshme. Kontrata e tij ka qenë e hapur për angazhime në Evropë, gjë që i ka hapur rrugën këtij transferimi./PrizrenPress.com/

