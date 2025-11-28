Zhduken dy vajza të mitura, njëra në Malishevë dhe tjetra në Rahovec

Policia e Kosovës ka raportuar dy raste të ndara të zhdukjes së vajzave të mitura gjatë 24 orëve të fundit.
Rasti i parë është shënuar në Malishevë, ku një vajzë e mitur është larguar nga shtëpia dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion për vendndodhjen e saj.
Rasti i dytë ka ndodhur në fshatin Bellacërkë të Rahovecit, ku një baba ka raportuar në polici se vajza e tij është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet ende ku ndodhet.
Sipas raportit 24-orësh, Policia e Kosovës ka nisur hetimet për të dy rastet dhe po punon për zbardhjen e rrethanave dhe gjetjen e vajzave të zhdukura./PrizrenPress.com/
