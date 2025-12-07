5.5 C
Derbi verdhezi i takon pejanëve 

By admin

Derbin verdhezi e ka fituar GO+ Peja ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 63:82 (13:18, 24:26, 14:16, 12:22), në javën e nëntë të ProCredit Superligës.

Përballja që u zhvillua në ‘Karagaçi’ ishte emocionuese, por në momentet vendimtare pejanët ishin më të mirë duke u rikthyer te fitoret.

Trevon Allen kishte 20 pikë e pesë kërcime te Ylli, kurse në anën tjetër Tajh Green kishte 15 pikë e 17 kërcime te GO+ Peja, ndërsa Jordan Johnson 16 pikë e gjashtë asistime.

Golden Eagle Ylli numëron dy fitore e shtatë humbje, ndërsa GO+ Peja shtatë fitore e dy humbje./PrizrenPress.com/

