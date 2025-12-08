Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 9 aksidente me të lënduar dhe 22 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 1855 gjoba trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 5 persona, kurse 3 persona u dërguan në mbajtje.