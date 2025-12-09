9 C
Prizren
E martë, 9 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSport

Bashkimi pret kampionin Trepçën në Prizren

By admin

Java e dhjetë e ProCredit Superligës së Kosovës në basketboll pritet të sjellë duele tepër interesante, me në qendër super derbin mes Bashkimit dhe Trepçës – nënkampionit dhe kampionit aktual të Kosovës.

Sfida zhvillohet të mërkurën në Prizren dhe pritet të jetë tejet e zjarrtë. Portokallezinjtë hyjnë në këtë ndeshje me bilanc prej shtatë fitoreve dhe dy humbjeve. Ata e nisën sezonin furishëm me shtatë fitore radhazi, por më pas pësuan dy humbje në ndeshjet e fundit, raporton PrizrenPress.

Nga ana tjetër, Trepça ka shënuar pesë fitore dhe tri humbje në një edicion mjaft dinamik për mitrovicasit. ‘Xehetarët’ po ashtu kanë qenë pjesë e garave evropiane në FIBA Europe Cup, njëjtë si Bashkimi, duke e bërë këtë duel edhe më interesant.

Në ndeshjet tjera të javës, Vëllaznimi do të përballet me Golden Eagle Yllin të mërkurën. Kuqezinjtë vijnë pas dy fitoreve radhazi dhe aktualisht kanë bilanc prej tri fitoreve dhe gjashtë humbjeve, ndërsa therandasit kanë dy fitore dhe shtatë humbje.

Të enjten, GO+ Peja pret Borën. Pejanët kanë shtatë fitore e dy humbje, kurse prishtinasit shkojnë në këtë takim me tri fitore dhe pesë humbje.

Një sfidë tjetër që premton rivalitet është ajo mes Sigal Prishtinës dhe Rahovecit 029, me të dy skuadrat që kanë nga katër fitore dhe pesë humbje pas nëntë javësh garë.

ProCredit Superliga – Java 10

E mërkurë, 18:45

Bashkimi – Trepça

Vëllaznimi – Golden Eagle Ylli

E enjte, 18:45

GO+ Peja – Bora

Sigal Prishtina – Rahoveci 029

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Arrestohet 27-vjeçari në Rahovec, i gjendet armë dhe mbi 120 fishekë gjatë kontrollit në shtëpi

Më Shumë

Sport

Bora fiton në Rahovec

Bora regjistroi fitore shumë të rëndësishme, duke fituar ndaj Rahoveci 029 me rezultat 65:85 (11:23, 26:25, 16:21, 12:16), në javën e tetë të ProCredit...
Lajme

Përfundon rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A njofton për përfundimin me sukses të rehabilitimit të rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren. Punimet...

Ylli përballet sonte me GO+ Pejën

Rivitalizohet ‘Keji’ në Shatërvan

Ballkani spektakolar, shënon 6 gola ndaj Prishtinës së Re

Kryeprokurorët e Prizrenit dhe Gjakovës zhvillojnë takim të përbashkët me ekspertët e Britanisë së Madhe

Nis transformimi i ndriçimit të jashtëm në Spitalin e Prizrenit

Me letërnjoftim serb të falsifikuar, ia bart pronën të tretëve pa dijeni – arrestohet i dyshuari në Prizren

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit

Policia në Prizren nis hetimet për parat false që u pranuan nga 1 qershori deri në nëntor

Sot pa rrymë disa zona në Prizren e Suharekë, KEDS kryen punime në rrjet

Dioqeza Prizren-Prishtinë dhe Argjipeshkvia e Tivarit shënojnë “Ditët e Bogdanit 2025” me Akademi Shkencore dhe aktivitete kulturore

40 vite shërbim në Zjarrfikësit e Prizrenit, pensionohet komandanti Adem Krasniqi

13-vjeçari ther me thikë një 19-vjeçar pas një përleshje në një shkollë fillore në Prizren

Bashkimi në finale të Superkupës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne