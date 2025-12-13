3.2 C
Prizren
E diel, 14 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSport

Rahoveci e fiton derbin me Kastriotin

By admin

Rahovecit i ka takuar derbi i xhiros së 13-të të Superligës së Kosovës në hendboll në konkurrencë të meshkujve.

Të shtunën mbrëma në palestrën “Mizahir Isma”, Rahoveci e mposhti Kastriotin e Ferizajt me rezultat 32:28, raporton PrizrenPress.

“Vreshtarët” nisën furishëm dhe shpejt krijuan epërsi prej 9:2. Vendasit mbajtën epërsi bindëse në pjesën e parë, ndërsa Kastrioti ia doli të afrohet vetëm deri në katër gola. Pas 30 minutave rezultati ishte 20:14 për Rahovecin.
Pjesa e dytë ishte thuajse e ngjashme.

Rahoveci ishte në epërsi gjithë kohën, ndërsa ferizajasit ia dolën të afrohen në tri gola, 25:22. Më pas në shprehje erdhi përvoja e lojtarëve të Rahovecit që rritën sërish epërsinë për fitore të rëndësishme.

Egzon Gjuka udhëhoqi fitoren e Rahovecit, bashkë me portierin Arbër Curri dhe alon Lulzim Shabani. Gjuka i shënoi tetë gola. Shtatë i kishte Lulzim Shabani, kurse pesë i shtoi Ardit Tafilaj. Në portë Curri u dallua me pritje të shumta.

Kastriotit nuk i kreu punë paraqitja shumë e mirë e portierit Wadi Chebbi. Ndonëse Chebbi mbajti skuadrën në lojë, duke pritur gjuajte e penallti të shumta, Kastrioti nuk e shfrytëzoi këtë.

Më efikasi ishte Festim Mustafa me tetë gola. Nga gjashtë i shënuan Gentrit Brahimi e Felippe Teixeira.

Me fitore Rahoveci doli në vendin e parë me 22 pikë. 22 pikë në vendin e dytë i ka edhe Kastrioti./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kampioni i pamëshirshëm, Trepça “shkel” Yllin në Suharekë
Next article
Ardian Krasniqi fiton me nokaut në raundin e pestë

Më Shumë

Fokus

Konfirmohen dy të vdekur në aksidentin e autostradës “Ibrahim Rugova”

Dy persona kanë humbur jetën në aksidentin e mëngjesit Autostradën “Ibrahim Rugova”. Policia ka konfirmuar vdekjen e dy grave. Marketing https://prizrenpress.com/421746-2h/ https://prizrenpress.com/418464-2ht/ https://prizrenpress.com/industria-e-mishit-medina-ne-prizren-tradite-cilesi-dhe-shije-autentike-te-produkteve-te-mishit-qe-nga-viti-1991/ https://prizrenpress.com/7890875432-2/ https://prizrenpress.com/guraziu-ne-prizren-me-20-vjet-pervoje-pune-ne-vendosjen-e-dyerve-laminatit-parketit-kuzhinave-dhe-dhomave-te-fjetjes/ https://prizrenpress.com/toni-residence-mos-e-humb-rastin-per-te-blere-banesen-tende-ne-prizren/ https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/  
Fokus

Ngacmon të miturën në market në Prizren, i dyshuari rezulton i kërkuar për vjedhje

Një rast i rëndë i ngacmimit ndaj një të miture është raportuar mbrëmë në Prizren, ku hetuesit rajonalë kanë ndaluar një person që dyshohet...

Tërhiqet Kujtim Gashi

Rivitalizohet ‘Keji’ në Shatërvan

Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda

Ylli – Trepça, duel kampionësh në Suharekë

Komunizmi ka vdekur

Smajl Latifi betohet për mandatin e katër radhazi

Dy të lënduar nga aksidenti në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Autobusi ndalohet në Vërmicë, kapen mallra të padeklaruara

Qeveria Kurti pritet të ekzekutojë para zgjedhjeve pagën e 13-të për punonjësit e shtetit

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

Muharremaj betohet si kryetar i Suharekës për mandatin e tretë

Prizren, ankohen drushitësit, bizneset e tyre janë drejt mbylljes

Brod, gjendet i vdekur 18-vjeçari që u shpall i zhdukur

Totaj: E respektoj vendimin e dorëheqjes së drejtorit Çelë Lamaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne