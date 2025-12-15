-0.4 C
Prizren
E martë, 16 Dhjetor, 2025
Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

By admin

Në Dragash është hapur sot zyra e re e Postës së Kosovës.Zyra është vendosur në hapësirat e Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Menaxheri i Postës së Kosovës për regjionin e  Prizrenit, Liri Ramadani, ka thënë se hapja e kësaj zyre është një lajm i mirë për banorët e Dragashit.

Sipas tij, zyra tashmë është funksionale dhe në dispozicion të qytetarëve.

“Me hapjen e kësaj zyre, Posta e Kosovës synon të jetë më afër qytetarëve të Dragashit dhe të ofrojë shërbime më efikase”, tha  Ramadani.

Zyra e re ofron shërbimet postare,  financiare jo?bankare,  si dhe shërbimet e Telekomit të Kosovës./PrizrenPress.com/

Vetim Ramadani emërohet nënkryetar i Komunës së Dragashit
83 vjet nga vdekja e Faik Konicës

