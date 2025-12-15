Vetim Ramadani emërohet nënkryetar i Komunës së Dragashit

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka emëruar sot Vetim Ramadani në postin e nënkryetarit të Komunës.
Kryetari Xheladini i uroi suksese Ramadani, duke shprehur besimin se ai do të kontribuojë me përkushtim dhe profesionalizëm në shërbim të qytetarëve të Komunës së Dragashit, raporton PrizrenPress.
